Ağrı'da iş makinesi uçuruma düştü. 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında 24 Aralık akşamı kar yağışı ve tipi sebebiyle koyunlarını kaybeden bir vatandaş İl Özel İdaresi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye intikal eden İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe operatörü köyde araca binen 3 kişi ile birlikte uçurumdan yuvarlandı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kepçe operatörü Necati Şen (40) ile kepçedeki Raif Aydın (45), Mustafa Taşdemir (40) ve Yasin Taşdemir (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi bugün Taşlıçay ilçesinde öğle namazının ardından ilçe mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlara defnedildi.



Ağrı Valisi Mustafa Koç ve il protokolü ilçede hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.