Ağrı’da trafik kazası

Ağrı’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ağrı’da trafik kazası

Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 38 DZ 448 plakalı otomobil, Ağrı-Van karayolunun Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 DD 538 plakalı otomobille çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak takla atan 38 DZ 448 plakalı otomobilde bulunan E.A. ve M.A. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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