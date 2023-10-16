Ağrı’da trafik kazası

Alınan bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 38 DZ 448 plakalı otomobil, Ağrı-Van karayolunun Ahmed-i Hani Havalimanı kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 DD 538 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak takla atan 38 DZ 448 plakalı otomobilde bulunan E.A. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.