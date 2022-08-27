Ağrı'dan sonra Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur da bir kadınla görüntülü konuşurken uygunsuz yakalandı

Geçtiğimiz günlerde müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, görevinden istifa etmişti. Benzer olay bu kez Siirt'te yaşandı...

Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur'un makam odasında bir kadınla görüntülü konuşurken mastürbasyon yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Görevinin başındayken bir kadınla görüntülü konuşan ve mastürbasyon yaptığı görülen Batur'un videosu, kısa sürede sosyal medyada da infial yarattı.

Büyük tepki gören videonun ardından Müdür Yardımcısı Batur, sosyal medya hesaplarını kililedi.