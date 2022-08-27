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  • Ağrı'dan sonra Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur da bir kadınla görüntülü konuşurken uygunsuz yakalandı

Ağrı'dan sonra Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur da bir kadınla görüntülü konuşurken uygunsuz yakalandı

AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız'ın ardından, Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur'un da müstehcen görüntüleri ortaya çıktı. Görevi başında bir kadınla görüntülü konuşurken mastürbasyon yaptığı videosu ortaya çıkan Batur, çareyi sosyal medya hesabını kilitlemekte buldu.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 15:34
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Ağrı'dan sonra Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur da bir kadınla görüntülü konuşurken uygunsuz yakalandı. İş ortaya çıkınca hesabını kilitledi

Ağrı'dan sonra Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur da bir kadınla görüntülü konuşurken uygunsuz yakalandı
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Geçtiğimiz günlerde müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, görevinden istifa etmişti. Benzer olay bu kez Siirt'te yaşandı...

Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Batur'un makam odasında bir kadınla görüntülü konuşurken mastürbasyon yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Görevinin başındayken bir kadınla görüntülü konuşan ve mastürbasyon yaptığı görülen Batur'un videosu, kısa sürede sosyal medyada da infial yarattı.

Büyük tepki gören videonun ardından Müdür Yardımcısı Batur, sosyal medya hesaplarını kililedi.

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Aybuke
27.08.2022 20:19
Bu şahısa ve benzerlerine sormak lazım acaba kendilerinden bu kadınlar yakınları veya kendileri için iş istediklerinde yahut devlet işinden bir kıyak istediğinde torpil yapıyorlarmı yapmıyorlarmı ?  
 
Aybuke
27.08.2022 20:17
Problem bu kişilerin özel hayatı değil onu karısı düşünsün ,problem görevi başında bunların sapıklık yapması ve mevki,makam bütün bunları araç ve gereçleri pc dahil devletten temin etmesi  
 
Ötükenli
27.08.2022 20:01
Din kültürü öğretmeniyim, Müdür yardımcısıydim, yazılı sınavla mulakatsız atanan son grup. Bunların şerrinden görev sürem dolmadan ayrılmak zorunda kaldım. Bunlarda esas biat, biat yoksa okulun önemi  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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