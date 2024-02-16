Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri

Fatma Demirkaya
Ağrıkesen şifalı bitkiler hangileri
İlaçların yanı sıra doğadaki bazı bitkiler ağrı kesici özelliğe sahip olabiliyor. İşte ayrıntılar...

Doğada, ağrı kesici ilaçlara alternatif olarak kullanılabilecek bazı bitkiler bulunmaktadır. Bu bitkiler, hem doğal hem de ekonomik olmaları nedeniyle tercih edilebilir. İşte ağrı kesici özelliği olan bitkiler ve nasıl kullanılması gerektiği…

AĞRIKESEN BİTKİLER VE KULLANIM ŞEKİLLERİ

PELESENK ODUNU, selvi kozağı ile birlikte kaynatılarak ağrı kesici bir çay haline getirilebilir. Bu çay, bal ile tatlandırılarak günde 2-3 bardak içilebilir. Pelesenk odunu, baş ağrısı, diş ağrısı ve adet ağrısı gibi ağrılara iyi gelir. Ancak, hamilelerin ve böbrek hastalarının kullanmaması gerekir. Kına kına kabuğu, selvi kozalağı ile birlikte kaynatılarak ağrı kesici bir çay haline getirilebilir. Bu çay, bal ile tatlandırılarak günde 2-3 bardak içilebilir.

KINA KINA KABUĞU, romatizma, siyatik ve gut gibi ağrılara iyi gelir. Ancak, kan sulandırıcı ilaç kullananların ve mide rahatsızlığı olanların kullanmaması gerekir. Keten tohumu, öğütülerek bal ile karıştırılarak ağrı kesici bir macun haline getirilebilir. Bu macun, günde 1-2 tatlı kaşığı yenilebilir.

KETEN TOHUMU, kas ağrısı, eklem ağrısı ve bağırsak ağrısı gibi ağrılara iyi gelir. Ayrıca, sindirimi ve bağışıklığı da destekler. Ancak, hamilelerin ve alerjisi olanların kullanmaması gerekir. Karabaş otu, kaynatılarak ağrı kesici bir çay haline getirilebilir. Bu çay, bal ile tatlandırılarak günde 2-3 bardak içilebilir.

KARABAŞ OTU, migren, sinüzit ve nevralji gibi ağrılara iyi gelir. Ayrıca, stresi ve uykusuzluğu da azaltır. Ancak, tansiyonu düşüren ilaç kullananların ve epilepsi hastalarının kullanmaması gerekir. Kimyon, bal ve sirke ile karıştırılarak ağrı kesici bir şurup haline getirilebilir. Bu şurup, günde 1-2 yemek kaşığı içilebilir. Kimyon, gazdan kaynaklanan kulunç ve romatizma ağrısını geçirir. Ayrıca, hazmı ve solunumu da kolaylaştırır. Ancak, hamilelerin ve mide ülseri olanların kullanmaması gerekir. Komar yaprağı, su ve zeytinyağı ile kaynatılarak ağrı kesici bir yağ haline getirilebilir. Bu yağ, süzüldükten sonra romatizmal ve yel ağrılarına masaj yapmak için kullanılabilir. Komar yaprağı, kasları gevşetir ve iltihabı azaltır. Ancak, ciltte alerjik reaksiyona neden olabileceği için önce küçük bir bölgede test etmek gerekir.

SÖĞÜT AĞACI, içinde salisilik asit bulundurduğu için iyi bir ağrı kesicidir. Söğüt kabuğu, kaynatılarak ağrı kesici bir çay haline getirilebilir. Bu çay, bal ile tatlandırılarak günde 2-3 bardak içilebilir. Söğüt kabuğu, ateş, iltihap ve ağrı gibi belirtileri azaltır. Ancak, aspirin alerjisi olanların ve kanama bozukluğu olanların kullanmaması gerekir.

SERVİ KOZALAĞI, az kavak yaprağı ve söğüt yaprağı ile birlikte kaynatılarak ağrı kesici bir çay haline getirilebilir. Bu çay, bal ile tatlandırılarak günde 2-3 bardak içilebilir. Servi kozalağı, karın ağrısı, baş ağrısı ve romatizmal ağrıları giderir. Ayrıca, idrar söktürür ve terletir. Ancak, hamilelerin ve böbrek hastalarının kullanmaması gerekir.

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