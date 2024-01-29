Unutkanlığı gideriyor. Damar sertliğini önlüyor. Hazmı kolaylaştırıyor. İşte şifa deposu mucize ot

İnsanlar doğada bulunan besleyici bitkileri araştırmaya devam ediyor. Bu bitkilerden biri de yenibahar otu, şifalı özellikleriyle göz kamaştırıyor.

Yenibahar otu, unutkanlığı önleyen, damar sağlığını koruyan, sindirimi rahatlatan mucizevi bir bitki olarak tanınıyor.

Yenibahar otu hakkında bilmeniz gerekenler şunlar…

Bu bitki, Mersingiller ailesine ait olup, Amerika’nın tropik bölgelerinde doğal olarak yetişiyor ve baharat olarak kullanılıyor. Bitkinin her yeri güzel kokuyor. Kokusu ve tadı; tarçın, karanfil, karabiber ve hindistancevizine benziyor.

MUCİZE OTUNUN YARARLARI…

Damar tıkanıklığını engelliyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Mide ve bağırsak gazlarını azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Ağız kokusunu ve ağız bakterilerini gideren bir gargara olarak kullanılabiliyor.

YENİBAHAR NASIL TÜKETİLMELİ?

Yenibahar, pek çok faydası olan bir bitki olsa da, gastrit ülser ve gastrit kolit hastalarının tüketmemesi gerekiyor.

Onun dışında, yemeklere, tatlılara, salatalara ekleyerek rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Yenibaharlı yoğurt yiyerek, kilo vermeye de katkı sağlayabilirsiniz.

Yenibaharlı ılık suyla gargara yapabilirsiniz.