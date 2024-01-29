Unutkanlığı gideriyor. Damar sertliğini önlüyor. Hazmı kolaylaştırıyor. İşte şifa deposu mucize ot

Ersoy Özdem
Unutkanlığı gideriyor. Damar sertliğini önlüyor. Hazmı kolaylaştırıyor. İşte şifa deposu mucize ot
Unutkanlığı gideren, damar sertliğini önleyen, hazmı kolaylaştıran şifa deposu mucize ot olarak bilinen yenibahar otu dikkat çekti.

İnsanlar doğada bulunan besleyici bitkileri araştırmaya devam ediyor. Bu bitkilerden biri de yenibahar otu, şifalı özellikleriyle göz kamaştırıyor.

Yenibahar otu, unutkanlığı önleyen, damar sağlığını koruyan, sindirimi rahatlatan mucizevi bir bitki olarak tanınıyor.

Yenibahar otu hakkında bilmeniz gerekenler şunlar…

Bu bitki, Mersingiller ailesine ait olup, Amerika’nın tropik bölgelerinde doğal olarak yetişiyor ve baharat olarak kullanılıyor. Bitkinin her yeri güzel kokuyor. Kokusu ve tadı; tarçın, karanfil, karabiber ve hindistancevizine benziyor.

MUCİZE OTUNUN YARARLARI…

Damar tıkanıklığını engelliyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Mide ve bağırsak gazlarını azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor. Bağışıklık sistemini destekliyor. Ağız kokusunu ve ağız bakterilerini gideren bir gargara olarak kullanılabiliyor.

YENİBAHAR NASIL TÜKETİLMELİ?

Yenibahar, pek çok faydası olan bir bitki olsa da, gastrit ülser ve gastrit kolit hastalarının tüketmemesi gerekiyor.

Onun dışında, yemeklere, tatlılara, salatalara ekleyerek rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Yenibaharlı yoğurt yiyerek, kilo vermeye de katkı sağlayabilirsiniz.

Yenibaharlı ılık suyla gargara yapabilirsiniz.

İlgili Haberler
Romatizma ağrılarını dindiriyor ve yaraları iyileştiriyor. Mucize otun faydaları say say bitmiyor
Kadın hastalıklarına iyi geliyor. Şifa deposu otun faydaları saymakla bitmiyor
Kısa Mahmut otu ishali bıçak gibi kesiyor. Faydaları saymakla bitmiyor
Kabızlık mide iltihaplanması ülsere birebir. İşte mucize çemen otunun faydaları
Son Haberler
Türksat'tan yayın yapan televizyon kanalı sayısı yükseldi Ekonomi
Türksat'tan yayın yapan televizyon kanalı sayısı yükseldi
7 saatten az uyuyanlar dikkat! 3 kat artıyor Sağlık
7 saatten az uyuyanlar dikkat! 3 kat artıyor
Naci Görür’den canlı yayında seçim isyanı Gündem
Naci Görür’den canlı yayında seçim isyanı
'Falaka' davasında gerekçeli karar açıklandı! Kargocunun cezasında indirim yapılmıştı Gündem
'Falaka' davasında gerekçeli karar açıklandı! Kargocunun cezasında indirim yapılmıştı
Kedi sahipleri dikkat Sağlık
Kedi sahipleri dikkat
Fuhuş çetesi üyesi kadın kurşun yağdırdı Yerel Haberler
Fuhuş çetesi üyesi kadın kurşun yağdırdı
Grip aşısı olanlar Alzheimer’a yakalanmıyor mu Sağlık
Grip aşısı olanlar Alzheimer’a yakalanmıyor mu