Deri problemlerine çare oluyor. İşte dikkat çeken ot

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erkavim Yıldırım
Deri problemlerine çare oluyor. İşte dikkat çeken ot
İnsanların korkulu rüyası olan deri problemlerine çare olan peygamber çiçeği otu dikkat çekti.

Doğal besinler, insan sağlığını hem korumak hem de geliştirmek için çok önemlidir. Bu besinlerden biri de peygamber çiçeği otudur. Peygamber çiçeği otu, şifalı bir bitki olarak bilinir ve hem deri hem de göz hastalıklarına karşı faydalıdır.

CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

Cilt, dış faktörlere, beslenme durumuna, iç hastalıklara karşı hassas bir organdır. Bu yüzden cilt hastalıkları çok sayıda ve çeşitlidir. Cilt hastalıklarının tanı ve tedavisi dermatoloji adı verilen tıp dalı ile ilgilidir.

Cilt hastalıklarının nedenleri çok farklı olabilir. Aynı hastalık, farklı sebeplerden dolayı meydana gelebilir. Mesela stres, zona hastalığına neden olabilir veya dermatit hastalığını tetikleyebilir. Dermatit, enfeksiyon veya alerji gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Peygamber çiçeği, çiçekleri ve yaprakları ile kullanılabilen bir bitkidir.

Çiçek ve yapraklar gölgede kurutulduktan sonra kaynar suya atılıp çay haline getirilebilir.

Bunun yanında, banyo suyuna eklenerek cilt için bakım veya aromaterapi yapılabilir.

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