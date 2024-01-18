Şifa deposu ot romatizma ağrılarını hafifletiyor

Doğal besinlerin insan sağlığına ve hastalıklardan korunmaya faydalı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Bu besinlerden biri de peygamber çiçeği otudur, ki bu bitkinin şifalı özellikleri vurgulanmaktadır.

Peygamber çiçeği otu, şifa kaynağı bir bitki olarak tanınır ve romatizma ağrılarını azalttığı keşfedilmiştir.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma, kas-iskelet sisteminin bir veya birden fazla bölümünü (tendon, kas, bağ, kemik, eklem vb.) etkileyen ve ağrıya ve hareket zorluğuna yol açan bir hastalıktır.

Romatizma, her yaş grubunda görülebilen ve bağışıklık sisteminde çeşitli sorunlara neden olabilen bir hastalıktır. Romatizmanın en riskli çeşidi romatoid artrit olarak bilinir.

PEYGAMBER ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Peygamber çiçeğinin hem çiçekleri hem de yaprakları şifalıdır.

Çiçek ve yapraklar gölge bir yerde kurutulduktan sonra kaynar suya atılıp demlenerek çay yapılabilir.

Bunun yanında, peygamber çiçeği otu banyo suyuna da eklenebilir ve cilt sağlığı ve aromaterapi için de faydalıdır.