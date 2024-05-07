10 kadından 1’inde görülüyor. Yeterince tanınmıyor. Uzmanlardan kritik uyarılar

Kadınlar için endişe verici bir konu olan pelvik ağrılar hakkında bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Bu konuda uzmanlar da uyarılarda bulunuyor.

Her 10 kadından birinde görülen pelvik ağrılarla ilgili uzmanlardan önemli uyarılar var.

"Yeterince Bilinmiyor"

Pelvik ağrının kaynağını ve sebebini anlamak için doğru teşhis testlerinin kullanılması gerektiğini ve güncel gelişmelere göre tedavilerin planlanması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, "Her 10 kadından birinde görülen pelvik ağrı, yeterince bilinmiyor. Amacımız, ağrı nedeniyle bozulan yaşam kalitesini, ağrısız bir döneme döndürebilmek" şeklinde konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, pelvik ağrının tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

Pelvik ağrının tedavisi, altında yatan hastalığın tespiti ile mümkündür. Tedavi yöntemleri arasında ilaçlar (ağrı kesiciler, antibiyotikler, hormon tedavileri), cerrahi işlemler, fizik tedavi ve yaşam tarzında yapılan değişiklikler yer alabilir. Pelvik ağrı için yaygın tedavi yöntemleri şunlardır:

Pelvik ağrıyı hafifletmek ve sebebi kontrol altına almak için doktor gözetiminde, altta yatan hastalığa uygun ilaç tedavisi uygulanır. Bu ilaçlar arasında ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar, kas gevşeticiler ve bazen antidepresanlar veya antikonvülzanlar bulunabilir.

Pelvik ağrı tedavisinde fizik tedavi önemli bir yer tutar. Pelvik taban kaslarını güçlendirmek, esneme egzersizleri ve biofeedback gibi tekniklerle pelvik bölgenin sağlığına katkıda bulunulabilir.

Pelvik ağrıya sebep olan bazı durumlar için cerrahi müdahale gerekebilir. Endometriozis, fibroidler veya rahim sarkması gibi durumlarda cerrahi ile tedavi edilebilir.

Akupunktur, yoga, masaj terapisi ve refleksoloji gibi alternatif tedavi yöntemleri, pelvik ağrı yönetiminde yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemlerin etkinliği kişiye göre değişiklik gösterebilir ve doktor önerisiyle uygulanmalıdır.

Pelvik ağrı, kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir ve psikolojik sorunlara yol açabilir. Bu yüzden psikolojik destek ve danışmanlık, tedavinin önemli bir parçasıdır.

Pelvik Ağrı Nedir?

Pelvik bölge, göbek altındaki karın bölgesinin en alt kısmıdır. Bu bölgeden kaynaklanan ağrılara pelvik ağrı denir. Pelvik bölgede bulunan yumurtalıklar, rahim, vajina, anüs, kalın bağırsakların alt kısımları, mesane ve alt idrar yolları gibi organların hastalıkları pelvik ağrıya neden olabilir.

Pelvik Ağrının Belirtileri Nelerdir?

Pelvik ağrı, genellikle 6 aydan uzun süren ve bel, kalça, vajinal bölgede hissedilen ağrılarla kendini gösterir. Pelvik ağrı, organlarda hasara yol açabilir ve kişiyi hem psikolojik hem de fiziksel olarak olumsuz etkileyebilir.

Pelvik ağrı, organ yapışıklıklarına bağlı ameliyatlar, endometriozis gibi durumlara bağlı olarak gelişebilir.

Pelvik bölgede sıkça rastlanan ağrı belirtileri şunlardır:

• Bel ve kalça bölgesinde ağrı

• Akıntı

• Adet döneminde şiddetli sancı

• Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı

• Kasık bölgesinde ağrı