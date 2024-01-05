Ağrılı aybaşı (Regl) kanamalarında faydalı. İşte mucize ot

İnsanlar, sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yöneliyor.

Kedinanesi otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini keşfediyor.

Kadınların korkulu rüyası olan ağrılı aybaşı (Regl) kanamalarına faydalı olan kedinanesi otu dikkat çekti.

ADET SANCISI NEDİR?

Dismenore, adet kanamasından önce veya sırasında uterus duvarının kasılmasına bağlı olarak karın bölgesinde hissedilen şiddetli ağrı anlamına gelen tıbbi bir kavram olduğu biliniyor.

Dismenore, aynı zamanda adet döneminde tekrar eden, alt karın bölgesinde kramplara neden olan ağrılı adet olarak da ifade edilebileceği bildirildi.

Dismenore, adetin ilk günlerinde başlayan birincil ve altında başka bir hastalık yatan ikincil olmak üzere iki türe ayrıldığı ifade edildi.

KEDİNANESİ OTU NASIL KULLANILIR?

Böceklerden kurtulmak için kedi nanesi yağı kullanabilirsiniz. Bu yağ, bitkiyi buharlaştırarak elde edilir. DEET’den daha hoş bir kokusu vardır, ancak cildinize sürerseniz işe yaramaz. Kedi nanesi, bir zamanlar farklı hastalıklar için tedavi olarak kullanılan bir bitkidir. Bu bitkiyi çay, tentür, infüzyon veya lapa halinde tüketebilir veya yakabilirsiniz. Fakat, günümüzde daha etkili ilaçlar olduğu için artık çok tercih edilmez.