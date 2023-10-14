Ağzını bıçak açmamak deyiminin anlamı nedir?

Ağzını bıçak açmamak deyimi ne anlama gelir? İşte yanıtı…

Ağzını bıçak açmamak deyiminin anlamı nedir?

Ağzını bıçak açmamak deyimimin anlamı: Kırgınlıktan, üzüntüden ya da herhangi bir sebepten ötürü söz söyleyecek durumda olmamak.

Ağzını bıçak açmamak, konuşmamak geçici bir durumdur. Küslük durumunda kullanılabilir. Üzüntü durumlarında kullanılabilir. Kişinin konuşmamasını, ağzından tek bir kelime çıkmamasını ifade eder. Tekil kişinin durumunu anlatmak için kullanılır. Mecazdır.

Kişiler bazı zamanlarda konuşamayacak, söz söyleyemeyecek durumda olurlar. Kişi ya da kişilerle konuşmaya bir süre ara verebilir. Ağzını bıçak açmamak deyimi de bu gibi durumlar için kullanılan bir deyimimizdir.

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