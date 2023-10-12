Ağzını aramak deyiminin anlamı nedir?

Ağzını aramak deyiminin anlamı: Karşısındakini kurnazca konuşturarak ağzından söz almak, istediğini öğrenmek.

Ağzını aramak deyimi kurnaz biçimde karşı kişiyi konuşturarak ondan laf almaya çalışmak anlamını taşımaktadır. Kişinin saklamış olduğu bazı gizli bilgileri ya da sırları ortaya dökmek için ağzından laf almak şekilde ifade edilir.

Ağzını aramak ile ilgili örnek pek çok farklı cümle ele alınabilir. Böylece kurnaz biçimde kişinin ağzından laf almaya çalışıldığı durumlarda bu deyim kullanılır.