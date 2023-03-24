Netflix'in yeni dizisi 'Aaahh Belinda?' filminin izleyiciyle buluşmasına az bir zaman kaldı. Başrolde Neslihan Atagül’ün olduğu Ah Belinda filminin tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Ah Belinda filminin konusu nedir? Ah Belinda ne zaman nerede yayınlanacak?

AAAHH BELİNDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

'Aaahh Belinda'nın filminin ilk versiyonunda Serap (yani Müjde Ar), modern ve başarılı bir tiyatro oyuncusunu canlandırmıştır.

Yemek pişirmek, temizlik ve çocuk doğurmaktan ibaret olan kadına biçilmiş geleneksel rolü hor gören ve dönemin şartlarına nazaran Avrupai bir yaşam süren Serap; ilk defa bir reklam filminde oynamayı kabul etmiştir.

Ardından piyasaya yeni sürülen Belinda isimli şampuanın reklamında oynamayı kabul eden Serap, reklamda Naciye isimli, iki çocuklu ve tipik bir ev kadınını oynayacaktır.

Çekimler sırasında boyut değiştirerek birden bire kendini Belinda reklamındaki Naciye olarak bulan Serap, erkek arkadaşı Suat dahil kimseyi Serap olduğuna inandıramamaktadır. Yaptığı ikna çalışmaları fayda etmez. Böylece kendini akıl hastanesinde bulacaktır. Tam yeni hayatını kabullenmeye başlamışken bu defa önceki hayatına geri dönecektir.

AAAHH BELİNDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Atıf Yılmaz'ın 1986 yapımı 'Aaahh Belinda' filminde başrolde Müjde Ar yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Yılmaz Zafer, Macit Koper, Mehmet Akan, Füsun Demirel, Erol Durak, Güzin Özipek gibi isimler bulunuyordu.

Filmin yeni versiyonunda ise Serap'ı Neslihan Atagül, Suat'ı ise yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu canlandıracak.

AAAHH BELİNDA FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aaahh Belinda filmi 27 Nisan’da Netflix'te yayınlanacak.