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Neslihan Atagül'ün sahneleri 'Ah Belinda' filmine damga vurdu

1986 yılında Türk sinemasına damga vuran Ah Belinda filmi, Netflix'te yeniden uyarlandı ve seyircisinin karşısına çıktı. Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı filme Atagül ve Çayoğlu'nun sevişme sahneleri büyük ses getirdi

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 09:20
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Neslihan Atagül'ün sahneleri 'Ah Belinda' filmine damga vurdu

Neslihan Atagül'ün sahneleri 'Ah Belinda' filmine damga vurdu
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Atıf Yılmaz'ın 1986 yapımı Ah Belinda filmi modern uyarlamasıyla Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinden olan Ah Belinda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Altın Portakal' kazanmasıyla ününe ün katmıştı.

Müjde Ar ve Yılmaz Zafer'in başrollerini paylaştığı Ah Belinda'nın uyarlamasında başrolleri Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu paylaşıyor.

YATAK SAHNELERİ OLAY OLDU

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da merakla beklenen Ah Belinda filmine Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun sevişme sahneleri damga vurdu. İkilinin yatak sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Ah Belinda'nın yeni versiyonunda yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturuyor. Hakan Bonomo'nun kaleminden çıkan yeni senaryoda ise yine birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

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