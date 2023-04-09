Neslihan Atagül'ün sahneleri 'Ah Belinda' filmine damga vurdu

Atıf Yılmaz'ın 1986 yapımı Ah Belinda filmi modern uyarlamasıyla Netflix'te yayınlanmaya başlandı. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinden olan Ah Belinda Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Altın Portakal' kazanmasıyla ününe ün katmıştı.
Müjde Ar ve Yılmaz Zafer'in başrollerini paylaştığı Ah Belinda'nın uyarlamasında başrolleri Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu paylaşıyor.
YATAK SAHNELERİ OLAY OLDU
Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla da merakla beklenen Ah Belinda filmine Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu'nun sevişme sahneleri damga vurdu. İkilinin yatak sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Ah Belinda'nın yeni versiyonunda yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer oturuyor. Hakan Bonomo'nun kaleminden çıkan yeni senaryoda ise yine birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.
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