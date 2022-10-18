Yıl 1998: TSK takımı dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oluyor. Ah ordumuz neler yaptılar sana

2. Dünya Savaşı sonrasında dünya ordularının aralarındaki dostluğu spor yoluyla artırmak amacıyla başlatılan pentatlon yarışlarında yarışan Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Pentatlon Milli Takımı'nın 1998 yılındaki şampiyonada dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
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