Aha dayıya sor videosundaki polis memuru hayatını kaybetti. Ah ah kara haber geldi

8 yıl önce Adana’da “4 kere hacca gidip, geldim. Aha dayıya sor” sözleriyle sosyal medyada tanınan Hüseyin T. isimli şahsı adli tıpa götürmek için yanında olan ve videoda görülen polis memuru Osman Akıncı, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan Akıncı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabaha karşı şehit oldu.

MERSİN'E GÖTÜRÜLDÜ

Akıncı için bu sabah mezarlıkta tören düzenlendi. Akıncı’nın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere Mersin’in Mut ilçesine götürüldü.

EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR ARASINDA YER ALMIŞTI

28 Ekim 2015 tarihinde bir polis memurunun çocuğunun 5 lirasını bıçak çekip zorla aldıktan sonra yakalanan Hüseyin T. adliyeye sevk edilirken basın mensuplarının sorularına soruyla karşılık verip dua kitabı sattığını öne sürmüş, ancak basın mensuplarının dua okumasını istemesi üzerine besmele bile çekememişti.

Bu video sosyal medyada en çok izlenen video olmuş, Hüseyin T. birçok güldürü programına da ilham kaynağı olmuştu. Hüseyin T. kendisini adliyeye götüren polis memurlarını da konuşmalarına dahil etmiş, "Aha dayıya sor" diyerek herkesi güldürmüştü.