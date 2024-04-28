En sevilen bahçe dekorasyonları

Bahçeli evler, herkesin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Kim istemez ki evinin kapısı yemyeşil ferah eşsiz tasarımla bütünleşmiş bir yere açılsın? Ama artık bahçeli bir ev bulma hayli zorlaştı. Kalabalıklaşan nüfusla beraber, apartman hayatının yaygınlaşması, bahçeli ev kültürünü toplumda azalttı. Eskiden neredeyse birçok evde bahçe varken, şu an şehir içinde bile bahçeli bir alan bulmak hayli zorlaştı.

Ancak hala bahçeli evi olan binlerce şanslı insan var. O şanslı kişiler, bahçelerini hem yaz hem de kışa uygun dekorasyonlarla renklendiriyor.

SADECE VE DOĞAL TASARIMLAR

Yaza sayılı günler kala ufak ufak bahçe hazırlıkları başladı. Peki bu hazırlıklar devam ederken, 2024’ün trendinde neler var gelin hep birlikte bakalım.

Yazın gelişiyle beraber doğa ve ev arasındaki şeffaflığın iyice ortaya çıkması temel öncelikler arasında bulunabilir. Akşam saatleri için ufak aydınlatma figürleri de bahçelere renk katabilir.

Bahçenizin toprağını çimlerle doldurup, ufak bir havuz ve üzerine koyabileceğiniz süs köprüsü dinlendirici bir etki oluşturabilir.

TAŞ TASARIMI

Taşın enerjisini bahçenizde hissedin. Taşlarla kaplı bahçe zemininizin ruhunuza verdiği sakinliği yaşayın. Sade bahçe tasarımları arasında yer alan taş tasarımı bahçeleri, şıklığıyla da göz kamaştırıyor.

Ağaçlarla çevrili alanınızı zemini taşlarla çevirip oluşturacağınız oturma alanında saatlerce sohbet edip dinlenebileceğiniz eşsiz bir tasarım sizleri bekliyor.

AHŞAP BAHÇEYE KİM HAYIR DER Kİ?

Ahşabın huzuru yıllardır süregelen tasarımlar arasında yer almıştır. Bahçelerde ki tasarımı ise göz kamaştıran dekorasyonlardan biri olarak kaşımıza çıkmaktadır. Bir taraftan yeşilin tonu diğer taraftan taşın enerjisi bir taraftan ise ahşabın sakinliği sizi adeta bulutların üstüne çıkaracak. Otantik yaşamların vazgeçilmez parçaları arasında yer alan ahşap tasarımlı bahçeler 2024’te de trend dekorasyonlar arasında yer alıyor.

HAVUZ TASARIMLI BAHÇELER

Suyun verdiği huzuru başka bir yerde bulamayanların en vazgeçilmez tercihlerinden olan havuzlu bahçeler göz büyülüyor. Özellikle yaz dönemlerinin vazgeçilmezi olan havuz tasarımlı bahçeler, hem estetik olarak hem de rahatlık olarak seçenekler arasından ayrılıyor. Kış için bakımı biraz emek gerektirse de verilen emeği hak eden eşsiz tasarım olarak karşımıza çıkıyor.