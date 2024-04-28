Sergen Yalçın açıklandı

Beşiktaş'ın Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, teknik direktör arayışlarının devam ettiğini ve hem yerli hem de yabancı adayları değerlendirdiklerini ifade etti.

"SERGEN YALÇIN ADAY"

Sergen Yalçın'ın, taraftarların da desteğiyle, bu görev için doğal bir aday olduğunu belirtti. Aybaba, "Teknik direktörlük seçimi kolay bir iş değil, zor bir karar" dedi.

Yeni teknik direktörün yerli mi yoksa yabancı mı olacağına dair Aybaba, "Her iki seçeneği de inceliyoruz. Beşiktaş son üç sezondur başarısız bir dönemden geçiyor ve bu süreci düzeltecek, oyuncuların saygı duyacağı ve işini iyi yapan bir antrenöre ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. Cenk Tosun ile ilgili olarak ise, "Cenk ile görüşmelerimiz sürüyor. Performansına bağlı olarak neyi daha iyi planlayabileceğimizi değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sezonun dikkat çeken ismi Semih Kılıçsoy'un gelecek sezonda da takımda kalacağını açıklayan Aybaba, "İlk maçtan sonra menajeriyle görüştük ve anlaşma sağladık. Semih son üç haftada beş gol attı ve performansıyla dikkat çekti. İki taraf için de çok iyi bir anlaşma oldu. Semih gelecek sezon da bizimle olacak ve daha da gelişecek. Onun için 30 milyon eurodan fazla bir değer biçiyoruz ve bu rakama satmayı düşünmüyoruz. Eğer gelecek sezon da bu performansını sürdürürse, onun için daha yüksek teklifler geleceğini düşünüyoruz" dedi.