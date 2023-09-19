Ahırkapı açıklarında iki gemi çarpıştı! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde 228 metre uzunluğundaki ‘New Legent’ isimli kuru yük gemisi 141 metre uzunluğundaki ‘Elbsun’ isimli demirli duran konteyner gemisinin arka kısmında yaklaşarak çarpma anı bir vatandaşın cep telefonuna kamerasına yansıdı.
Kuru yük gemisinin çarpmasından sonra konteyner gemisinin ileriye doğru sürüklendiği de görülüyor.
YASSIADA AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI
Marmara Denizi Yassıada güneyi açıklarında dün gece saatlerinde Litvanya bandıralı 154 metre boyundaki RoRo gemisi Patrıa Seaways ile Marshall Adaları bandıralı 229 metre boyundaki kuru yük gemisi Yasa Pıoneer çarpıştı. Kazada can kaybı, yaralanma ve denizde kirlilik meydana gelmezken gemilerde hasar oluştu. Gemiler Ahırkapı'ya demirledi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Yassı Ada güneyi açıklarında çatışan Patrıa Seaways isimli 154 metre boyundaki Ro-Ro gemisi ve Yasa Pıoneer isimli 229 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda ve Kılavuz Kaptanlarımızın refakatinde Ahırkapı’ya emniyetle demirledi" ifadeleri kullanıldı.