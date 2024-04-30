Ali Erbaş'a bir çivi de Ahmet Hakan çaktı. Son olarak Audi A6'sını gönderip Audi A8 istemişti

Vatanadaş emekli maaşı ve asgari ücretle yaşam mücadelesi verirken "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" diyen Diyanet İşleri Başkanı'nın yeni bir araba aldığı ortaya çıkmıştı.

Ali Erbaş'ın son aracı olan Audi A6'yı Diyanet Vakfı'na iade ettiği ve yerine bir adet Audi A8 aldığı görülmüştü.

Diyanet kaynakları, daha önce kamuoyunda büyük tepki çeken Audi A6'nın iade edildiği ve yerine Audi A8 marka aracın alındığını doğrulamıştı.

AHMET HAKAN'DAN ALİ ERBAŞ'IN AUDİ'SİNE TEPKİ

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 'Audi A8 ve Ali Erbaş' başlıklı yazısında Erbaş'ın Audi A8 istemesi konusunda Erbaş'ın sessizliğini bozması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Ali Erbaş’ın Audi A8 konusunu suskunlukla geçiştirmeye hakkı yok.

Çünkü bu konu, ekonomide izlenen politikaları, şatafat ve israf tartışmalarını, tasarruf hamlelerini, AKP'nin aşınması meselesini, seçimlerde alınan sonuçları, dindarların inandırıcılığını, dinin yıpranması konusunu çok yakından ilgilendirmekte.

ALİ ERBAŞ'IN 6 MAKAM ARACI DAHA VAR

Audi A8'in yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullanımına sunulan makam aracı sayısının da altıya ulaştığı ifade edilmişti. O araçların listesi şu şekildeydi:

İki adet Mercedes

Bir adet zırhlı Mercedes

Bir adet kırmızı TOGG

Bir adet Mercedes Vito

Bir adet Audi A8

KİRALANAN ARAÇ SAYISI BELLİ DEĞİL

Audi A8'in yanı sıra, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcılarına Passat araçlarının tahsis edildiği de iddialar arasındaydı.

Bunun yanında, Diyanet'te boşa çıkan bir adet Skoda Superb'in de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam aracını koruma ekibine eşlik etmek üzere tahsis edildiği aktarıldı.

2024 yılı bütçe gerekçesine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın envantere kayıtlı 408 aracı bulunduğu belirtildi.

Kiralananlar ve Diyanet Vakfı üzerinden satın alınarak başkanlığa tahsis edilen araçların sayısı konusunda belirsizlik sürüyor.

ERBAŞ “KORKUMUZDAN YENİ ARABA ALAMIYORUZ” DEMİŞTİ

Yine Erbaş, tepkiler nedeniyle halen eski başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandığını söyleyerek "6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

CV'SİNDE "ARAPÇAYI İYİ DERECEDE BİLİYOR" YAZIYUORDU AMA ARAPÇA SORUYU ANLAMADI

Biyografisinde iyi derecede Arapça bildiği yazmasına rağmen bir muhabirin Arapça sorduğu soruyu anlamaması ve Türkçeye çevirmesi detayıyla da Ali Erbaş gündeme gelmişti. Yine Erbaş bu söz konusu soruya Türkçe cevap vermişti.

DUAYI ELİNE YAZMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın daha önce de Erdoğan ile katıldığı törende yapacağı duayı avuna yazdığı görülmüştü.