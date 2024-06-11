Ahlaksızlığın daniskası. Çırılçıplak denize girdiler. Uyaranlara küfürler savurdular

Kaynak: Haber Merkezi
Ahlaksızlığın daniskası. Çırılçıplak denize girdiler. Uyaranlara küfürler savurdular

Yazın gelmesiyle birlikte denizlere hücum edenler, gördükleri görüntüler karşısında küçük dillerini yuttular.

İspanya'nın Magaluf adlı tatil beldesi son zamanlarda İngiliz turistler ile bölge sakinleri arasında çıkan problemlerle uğraşıyor.

İngilizlerin burada yapıp ettikleri, İspanyolların sert tepkisine neden olmuş ve özellikle son aylarda yaşanan olay sonrasında bölge halkı turist karşıtı protestolarda bulunmuşlardı.

Bugün sabah saatlerinde sosyal medyaya düşen yeni görüntüler, İspanya'daki turist karşıtlığını harladı. Bu sabah 6.30 sıralarında geceden kalma bir grup turist, önce sırayla denize atlamaya başladı. Hem cinsleri ve karşı cinsleriyle öpüşmeye başlayan turistler daha sonra anadan üryan bir şekilde denize girmeye ve kendilerini izleyenlere küfürler savurmaya başladı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden kısa bir süre sonra paylaşım adeta yorum yağmuruna tutuldu. Öfkeli İspanyolların sert tepkisine neden olan görüntüler sonrasında bölgenin asayişinden sorumlu polisler, sahilde devriye gezmeye başladı.

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