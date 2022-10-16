Trabzonspor'un Beşiktaş'ı nasıl yeneceğini açıkladı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yazdı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Beşiktaş karşısında geçen hafta Kasımpaşa’yı zorla yenebilen Bordo Mavili takımı mı izleyeceğiz, yoksa Monaco’yu farklı yenen Trabzonspor’u mu? Bu soruların cevabını akşam alacağız.

Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor’un ciddi eksikleri var. Djaniny’nin olmaması ofans hattında ciddi bir kayıp. Gomez, Galatasaray’ın Seferovic’i gibi. Henüz kendini bulamadı. Trabzonspor’un rakibi üzerinde psikolojik baskısı var ve bu nedenle artıları çok.. Bunları sıraladığımızda şunları söyleyebiliriz:

Kalecilerin konuşulduğu maç olabilir. Ersin Destanoğlu sezon başından beri güven vermiyor. Kalesinde iki şuttan biri gol oluyor. Uğurcan Çakır kendini toparladı.

Trabzonspor Abdullah Avcı ile derbi kaybetmiyor..

İsmael’in sallanan bir koltuğu var. O taraftar önünde galibiyet dışında alınacak bir sonuç siyah beyazlıları mutlu etmez. Ağrısını dindirmez!

Trabzonspor karşılaşmaya rahat çıkacak. Avcı’nın üç skor için bahanesi var..

Bir puan alsa; “böyle bir deplasmandan puan çıkarmak iyidir..”

Yenilse; “iki kulvara konsantre olmakta zorlanıyoruz..”

Yenerse; “bir haftada üç maça çıktık. Zorluk derecesi bütün maçları aldık. Biz büyük maçları seviyoruz.” diyecek.

Bu tür derbilerde az hata yapan, gol yollarında cömert olmayan takım kazanır. Ama bu konuda Beşiktaş’ı daha savruk görüyorum. Bu tür maçlar oyuncuların kendi kendine konsantre olduğu , vitrine çıktığı müsabakalardır. Yenilenen Trabzonspor’da bu isimlerden çok var.

Bu akşam ki maçta en önemli endişem tartışılacak hakem kararları!

Yanılmak isterim..