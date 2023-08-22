Ahmet Çakar Samsun F.Bahçe maçının hakemlerine ateş püskürdü: Be bilgisizler be cahiller

Fenerbahçe, Samsun'da Samsunspor'u 2-0 yenerken, ağlara giden bir topu da VAR incelemesinin ardından gol olarak geçerli sayılmadı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, bu kararı adeta ateş püskürdü.

Çakar, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türk hakemleri kural filan bilmiyorlar. VAR hakemleri hiç bilmiyorlar. F.Bahçe'nin attığı ofsayt diye sayılmayan gol %100 yanlış karar. İlk anda Tadic ofsayt. Top oynanıyor, gidiyor geliyor, son olarak top Samsun'un mutlak kontrolüne geçiyor. Fenerbahçe kapıyor ve golü atıyor. Be bilgisiz adamlar, be cahiller böyle bir ofsaytta top rakibin mutlak kontrolüne geçtiğinde önceki ofsayt pozisyonu atak başlangıcı olarak kabul edilmez. Ne diyeyim ligimiz Allah'a emanet."