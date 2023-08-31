Ahmet Çakar Okan Buruk'a meydan okudu: Galatasaray averaj takımı olur

Ahmet Çakar Galatasaray'ın Molde'yi yendiği maç sonrası Sarı - Kırmızılı taraftarları isyan ettirecek açıklamalarda bulundu.

Çakar, Galatasaray'ın bu futboluyla Şampiyonlar Ligi'nde averaj takımı olacağını savundu.

İşte Çakar'ın olay yaratan o sözleri:

Bu Galatasaray’ın 25 yıldır arkasında kim var bilmiyorum ruhani mistik bir güç var. Bu bir hoca olabilir bir imam olabilir bir duacı olabilir. Bugün Galatasaray kazanmayı hiç hak etmedi. Bugün Galatasaray şansıyla kazandı.

Kalitesiyle falan kazanmadı attığı 1. gol tartışılabilir penaltıdan sonra gol. Attığı 2. gol ilk maçtaki gibi serbest vuruş adamın omzuna çarpıyor kaleye gol Bugün Galatasaray’ın ortaya koyduğu gol hilkat garibesi bir futboldur.

Galatasaray bu futbolla hangi gruba düşerse düşsün averaj takımı olur. Bugün Molde yerine örneğin Marsilya örneğin Milan gibi iyi bir Avrupa takımı bakın Manchester falan demiyorum Galatasaray’ı beşlerdi. Bugün Galatasaray yatsın kalksın 20 yıldır süre gelen inanılmaz şansına şükretsin.