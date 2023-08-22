Reyting için her bir numaranın çevrildiği programdan son açıklama. Sözde Ahmet Çakar ve Rasim Ozan kavga etmişti

Beyaz Futbol isimli televizyon şovunda Ahmet Çakar'ın, Rasim Ozan'a sinirlenerek stüdyoyu terk etmesi sonrası beklenen gelişme yaşandı. Ahmet Çakar Rasim Ozan'la barışarak programa geri döndü.

Reyting için her bir numaranın çevrildiği programdan son açıklama. Sözde Ahmet Çakar ve Rasim Ozan kavga etmişti

Editör: Fatma Demirkaya

Futbol dışında yaptığı şovlarla gündeme gelen Beyaz Futbol isimli programda Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar canlı yayında birbirine girmişti.

Kütahyalı, Çakar'ın yorumlarına çok sert tepki gösterirken Çakar da "Ya Rasim gidecek ya ben gideceğim" dedikten sonra programı terk etmişti.

Yaşanılan gerginliğin ardından programa ara verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Ahmet Çakar televizyonları sever benim onun gibi işim olmaz" sözlerini söyledikten sonra ikili arasında ipler koptu.

Ahmet Çakar sinirlenerek canlı yayını terk etti.

Program ara verdikten sonra Ahmet Çakar stüdyoya dönmedi.

BEKLENEN OLDU!

Tartışma sonrası Ahmet Çakar'ın Rasim Ozan'la sözde kavgası sonrası programa geri dönmesi bekleniyordu.

Beyaz Futbol'un sunucusu Ertem Şener, Ahmet Çakar ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın barıştığı anları paylaştı.

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