Ahmet Çakar F.Bahçe için 'Ürkütücü' dedi ve ekledi: Tarihinde yoktur

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçı değerlendirirken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Ahmet Çakar F.Bahçe için 'Ürkütücü' dedi ve ekledi: Tarihinde yoktur

Editör: Barış Atakan

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçtan sonra "Fenerbahçe'nin mükemmel oynayıp 8-10 farklı kazanabileceği ama 5-0 kazandığı bir maç izledik. Ürkütücü oynuyorlar, rakibi boğuyorlar, rakibe gol pozisyonu vermiyorlar ve herkes gol atıyor" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir başarı tablosu, herhalde F.Bahçe tarihinde ligin başlangıcı için yoktur" diyen Çakar, Sabah'taki yazısında şöyle devam etti:

"Maça çok tartışmalı hakem kararları damga vurdu. Önce şunu söyleyeyim, hakem Cihan Aydın'ı genel olarak çok beğendim. İki kararı dışında tüm kararları doğru. Buna Osayi'nin, F.Bahçe'nin attığı ikinci gol öncesi elle oynaması dahil ve dolayısıyla iptal edilen gol dahil tüm kararlarında haklı. Gelelim hatalı kararlarına… İlk yarıda Szymanski'ye yapılan yüzde 100'lük bir penaltı var. Hakem pas geçti, VAR daveti gelmedi. İkinci yarıda da Tadic'in kafayla topa temas ettiği anda Ç.Rizeli oyuncunun ayağı suratına kadar kalkmıştı. Karar, ceza alanı içinde bir çift vuruş olmalıydı ama Cihan Aydın bunu fark edemedi."

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