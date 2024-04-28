Miras davalarında yeni dönem. Mal paylaşımında hakkı yenen kardeşlere gün doğdu

Miras Kanununda Ebeveynlerini kaybeden çocukların hakları eşit olarak saklı tutulsa da uygulamada anne ve babalar bazen kendi istekleri ile ya da çocuklarının baskıları ile ölümlerinden önce mallarının tümünü yada bir bölümünü sadece bir çocuğunun üzerine yapabiliyor. Eğer siz de miras bölüşümünde haksızlığa uğrayan evlatsınız sanıldığı gibi bu tür davalarda zaman aşımı uygulanmıyor. Üzerinde 5 yıl geçse de 50 yıl geçse de dava açma hakkınız bulunuyor.

Türkiye gibi ataerkil aile yapısına sahip ülkelerde anne ve babaların yaşlılık dönemlerinde kendilerine yakınlık duydukları çocuklarının yanında yaşama geleneği yaygınlık gösteriyor. Hayatlarının son günlerini bir çocukları ile geçiren bu kişiler ise karşılık olarak ölümlerinden önce mallarını bir karşılık almadan bu çocukları üzerine geçirebiliyor. Ebeveynlerin çocuklarına yakınlık derecelerine göre de mal bölüşümünde eşit davranmamaları dava konusu olarak adliyelere taşınıyor.

Aile içinde kardeşler arasında miras kavgaları kimi zaman cinayetlere ya da yaralamalara neden olabiliyor. Yeni düzenlemeler ise kardeşler arasındaki mal bölüşümü kavgalarının önüne geçiyor. Üstelik mahkemeler miras davalarında zaman aşımı kabul etmeyerek haksızlığa uğrayan kardeşlerin önünü açıyor.

ANNE VE BABA YAŞARKEN MALINI İSTEDİĞİ ÇOCUĞUNA VEREBİLİR

Türk Medeni Kanunu, tapu sahibi anne babalara sahip oldukları mülkleri istedikleri gibi kullanma ve istedikleri çocuklarına verme hakkı tanıyor. Ancak anne ve babanın ölümü durumunda tanınan bu haklar da ölüyor. Eşitsiz şekilde bir çocuk üzerinde toplanan bu mülkler açılan davalar sonucunda kardeşlere eşit olarak veriliyor. Ancak dava açılmazsa mallar tek kardeşin olmaya devam ediyor.

Ebeveynler hayatta iken çocukları ile aralarında özel anlaşmalar yapılmış olabiliyor. Hibe yolu ile tapular el değiştirebiliyor. Anne babasının mülklerini üzerine alan çocuk ev, dükkan ya da yazlıklarını istediği gibi kullanıp kiraya vererek gelir elde edebiliyor. Bu durum anne ve babanın ölümünden sonra da devam edebiliyor. Eğer diğer çocuklardan biri dava açmaz ise. Ancak diğer kardeşler çoğunlukla tapu işlemlerinin ölümden önce devredilmesi nedeni ile bu mallardan hakları olduğunu bilmediği için dava açmıyor. Eğer böyle bir haksızlığa uğramış ve dava açmamış iseniz üzülmeyin. İstediğin bir tarihte miras davası açarak hakkınızı kardeşinizden alabilirsiniz. Miras Kanunu'na göre ölüm öncesi devredilen tapular da paylaşılacak mallar listesinde yer alıyor.

EĞER MÜLK PARAYA ÇEVRİLMİŞSE MAHKEME BİR ŞEY YAPAMIYOR

Yalnız üzerine mal geçiren kardeş anne ve babasının ölümü ile bu malları kaybetmemek için satıp tapuları paraya çevirmiş ise mahkeme bu durumlarda parayı alarak kardeşler arasında paylaştıramıyor. Paraya çevrilmiş mülkler mirastan sayılmıyor.

Diğer yandan mirasın eşit dağılmadığı durumlarda hakları yenen kardeşlerden sadece birinin dava açması diğer kardeşlerin de eşik haklarını almasına yetiyor. Ayrıca dava açmak gerekmiyor.