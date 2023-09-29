Ahmet Çakar Galatasaray'ın ligi kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı. Taraftar ayağa kalktı

Galatasaray'ın önündeki maçları yorumlayan Ahmet Çakar sarı-kırmızılıların ligi "Fenerbahçe'nin 6-7 puan gerisinde" bitirebileceğini söyledi.

Ahmet Çakar Galatasaray'ın ligi kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı. Taraftar ayağa kalktı

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray’ın Süper Lig’deki durumu ve Manchester United maçı hakkında konuştu

Ahmet Çakar'ın ifadeleri şu şekilde:

"HİÇ ŞANSI YOK"
"Galatasaray, son İstanbulspor maçında çok zorlandı. Samsunspor ve Başakşehir maçları da öyleydi. Ankaragücü mücadelesine puan kaybı yazıyorum. Orada Tolunay Hoca'nın koltuğu sallanıyor. Bir reaksiyon gelecektir. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United karşılaşmasında maalesef hiç şansı yok."

"İKİNCİ SIRADA BİTİRİR"
"Sezon daha erken. Galatasaray rölantide gidiyor. Ama birkaç hafta sonra sert maçlar başlayacak. Beşiktaş'la oynayacaksın, Rizespor deplasmanına gideceksin. Eğer Galatasaray, vitesi arttıramazsa sezonu Fenerbahçe'nin 6-7 puan gerisinde ikinci sırada bitirir.".

Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama Güncel
Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığına 9 tutuklama
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama Güncel
Bartın'da rehabilitasyon merkezine dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması Dünya
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den Trump'a 'diktatör özentisi' iması
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı Güncel
Ocakta unutulan yağ mutfağı yaktı
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı Magazin
Say say bitiremediler. Tıvorlu İsmail’in oğlunun düğününe takılan para dudak uçuklattı
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı Güncel
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Filenin Sultanları için anıt ve lise yapılacağını açıkladı Güncel
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Filenin Sultanları için anıt ve lise yapılacağını açıkladı