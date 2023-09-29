Ahmet Çakar Galatasaray'ın ligi kaçıncı sırada bitireceğini açıkladı. Taraftar ayağa kalktı

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray’ın Süper Lig’deki durumu ve Manchester United maçı hakkında konuştu

Ahmet Çakar'ın ifadeleri şu şekilde:

"HİÇ ŞANSI YOK"

"Galatasaray, son İstanbulspor maçında çok zorlandı. Samsunspor ve Başakşehir maçları da öyleydi. Ankaragücü mücadelesine puan kaybı yazıyorum. Orada Tolunay Hoca'nın koltuğu sallanıyor. Bir reaksiyon gelecektir. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United karşılaşmasında maalesef hiç şansı yok."

"İKİNCİ SIRADA BİTİRİR"

"Sezon daha erken. Galatasaray rölantide gidiyor. Ama birkaç hafta sonra sert maçlar başlayacak. Beşiktaş'la oynayacaksın, Rizespor deplasmanına gideceksin. Eğer Galatasaray, vitesi arttıramazsa sezonu Fenerbahçe'nin 6-7 puan gerisinde ikinci sırada bitirir.".