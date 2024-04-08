Ahmet Çakar 'TFF yıllardır Fenerbahçe'ye acı verdi' diyerek anlattı 'Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir şey var'

Kaynak: Sabah
Ahmet Çakar 'TFF yıllardır Fenerbahçe'ye acı verdi' diyerek anlattı 'Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir şey var'
Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında yaşananlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçında yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, çarpıcı ifadeler kullandı.

Çakar'ın bugünkü yazısı şöyle:

- Mehmet Büyükekşi, belli bir dönemdir TFF Başkanı. Kendi başkanlığında Türk futbolunda her türlü olay yaşandı. Suudi Arabistan krizi sonrası az kalsın ülkemizle Suudi Arabistan arasında diplomatik kriz olacaktı ki halledildi. Ardından hakemin dövülmesi, takımların sahadan çekilmesi, alt liglerde bir sürü şike ve bahis söylentisi...

- Yüz yıllık Türk futbolunda hiç yaşanmamış olaylar meydana geldi. Yazıklar olsun desek az gelir.

- Dün gece maç bitmiş , şeref tribününde gülüyor. Yanında Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın suratına bakıyorum, üzgün, yüzünden düşen bin parça.

- F.Bahçe'ye aylardır, belki yıllardır çok ciddi bir lobi düşman. TFF'lerde bulunan anti F.Bahçe lobileri, yıllardır F.Bahçe'ye zarar, acı verdi.

- F.Bahçe'nin dün sahaya U19 ile çıkmasını eleştirebiliriz. En önemli rakipleri, hatta zaman zaman söylemlere baktığımızda yegane hasımları G.Saray'a elleriyle bir kupa hediye ettiler ama çok önemli bir şeyi yapmadılar. U19 takımı çıkıp soytarılık yapmadı. Sakatlanma bahanesi ya da kırmızı kart hileleriyle maçı yarım bırakmadı.

- Bu ülkenin bir reisi var, Recep Tayyip Erdoğan. Bütün bunların müsebbibi, Büyükekşi'dir. Üzülüyorum… Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir tek şey var; bu adama görevden el çektirmek. Kanunen görevden alamaz ama görevden el çektirebilir. Konuyu spordan ağabeyim olan Sayın Erdoğan'a arz ediyorum. Yoksa kaos büyümeye devam eder.

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