Galatasaray'ın Süper Kupa'yı ne zaman alacağı ortaya çıktı

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanan maça U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe 1. dakikanın ardından sahadan çekildi.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan 4. Dakikada maçı tatil ederken bundan sonra gelişecek süreç merak konusu oldu.

PFDK'YE SEVK EDİLECEK

Sarı-lacivertliler ilk olarak sahadan çekilmeleri nedeniyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK’ye sevk edilecek.

HÜKMEN GALİP SAYILACAK

Yapılacak sevkin ardından Fenerbahçe’nin savunması istenecek. Haklı bir olmaması halinde karşılaşma hükmen 3-0 Galatasaray lehine tescil edilecek.

İLK İÇ SAHA MAÇINDA KUPAYI ALACAK

Süper Kupa ile ilgili kararın resmen açıklanmasının ardından Galatasaray ilk iç saha maçında kupaya kavuşacak.