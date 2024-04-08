'Ali Koç şantaj yapıyor'

Galatasaray’a karşı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe ilk düdükten 1 dakika sonra takımı sahadan çekti.

Ali Koç ve Fenerbahçe’nin bu kararı tartışmaların odağı haline gelirken gazeteci Serhat Ulueren bomba bir açıklama geldi.

Ali Koç’un asıl niyetinin seçimler olduğunu ifade eden Serhat Ulueren yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ali Koç TFF'yi tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Neden? Sezon sonundaki seçimler öncesi gündem değiştirmeye çalışıyor. Diyelim normal takımla çıksaydı yenilseydi üstüne Ali Sami Yen'de Galatasaray'a yenilse yerden yere vurulacaktı. Hezimete uğramamak için bu skandalları yapıyor"

"Fenerbahçe'nin son iç saha maçlarındaki penaltılara bakın bana göre çoğu şaibeli. Hakem hatası oluyorsa Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da oluyor"

"Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de Galatasaray'a şampiyonluğu kaybettiği maçta taraftarları sahaya girmedi mi, evinde Trabzonspor'la berabere kalıp Bursaspor'a şampiyonluğu hediye ettiği maçta taraftarlar stadı yakmadı mı? Türk halkını kandırmayın. Yok bize operasyon yapılıyor, üzerimize oynanıyor. Bu işleri geçin"