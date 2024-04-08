'Ali Koç şantaj yapıyor'

Kaynak: Haber Merkezi
'Ali Koç şantaj yapıyor'
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesini eleştiren Serhat Ulueren Ali Koç hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’a karşı Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkan Fenerbahçe ilk düdükten 1 dakika sonra takımı sahadan çekti.

6612f1720f61a69c22aa9194.webp

Ali Koç ve Fenerbahçe’nin bu kararı tartışmaların odağı haline gelirken gazeteci Serhat Ulueren bomba bir açıklama geldi.

serhat-yuluen.webp

Ali Koç’un asıl niyetinin seçimler olduğunu ifade eden Serhat Ulueren yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ali-koc-aa-2211075.jpg

"Ali Koç TFF'yi tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Neden? Sezon sonundaki seçimler öncesi gündem değiştirmeye çalışıyor. Diyelim normal takımla çıksaydı yenilseydi üstüne Ali Sami Yen'de Galatasaray'a yenilse yerden yere vurulacaktı. Hezimete uğramamak için bu skandalları yapıyor"

"Fenerbahçe'nin son iç saha maçlarındaki penaltılara bakın bana göre çoğu şaibeli. Hakem hatası oluyorsa Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da oluyor"

"Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de Galatasaray'a şampiyonluğu kaybettiği maçta taraftarları sahaya girmedi mi, evinde Trabzonspor'la berabere kalıp Bursaspor'a şampiyonluğu hediye ettiği maçta taraftarlar stadı yakmadı mı? Türk halkını kandırmayın. Yok bize operasyon yapılıyor, üzerimize oynanıyor. Bu işleri geçin"

İlgili Haberler
Yılmaz Vural'ın hayalleri yıkıldı
Tekirdağspor şampiyon oldu
Tekirdağspor şampiyon oldu
Milli Takım Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı
Galatasaray'ın Süper Kupa'yı ne zaman alacağı ortaya çıktı
Mehmet Demirkol'dan Süper Kupa sonrası flaş Fenerbahçe iddiası
Fenerbahçe'ye verilecek ceza belli oldu
Fatih Terim Yunanistan'ı karıştırdı
Fatih Terim Yunanistan'ı karıştırdı
Ahmet Çakar 'TFF yıllardır Fenerbahçe'ye acı verdi' diyerek anlattı 'Sayın Cumhurbaşkanımızın yapması gereken bir şey var'
Son Haberler
Adliyelerde çalışanlar da adaleti arıyor. Birinci olanlar bile mülakatta elendi. Adalet Bakan Yardımcısına torpil mesajları yağmıştı Gündem
Adliyelerde çalışanlar da adaleti arıyor. Birinci olanlar bile mülakatta elendi. Adalet Bakan Yardımcısına torpil mesajları yağmıştı
Bayram tatilinin 2 günlük bilançosu açıklandı: 12 ölü, 1966 yaralı Gündem
Bayram tatilinin 2 günlük bilançosu açıklandı: 12 ölü, 1966 yaralı
Dağda kar şehirde bahar Yerel Haberler
Dağda kar şehirde bahar
Elektrik direğine yıldırım düştü Gündem
Elektrik direğine yıldırım düştü
Başlayan Üçüncü Dünya Savaşı… Konuk Kalem
Başlayan Üçüncü Dünya Savaşı…
Kerem Demirbay Süper Kupa'yı aldı. TFF'nin kararını bekleyemedi Spor
Kerem Demirbay Süper Kupa'yı aldı. TFF'nin kararını bekleyemedi
İŞKUR yüz binlerce kişiye iş kapısı oldu Ekonomi
İŞKUR yüz binlerce kişiye iş kapısı oldu