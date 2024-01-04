Ahmet Çakar'a çifte ByLock sorgusu. Çağlayan Adliyesi'ne çağrıldı

Süper Kupa skandalıyla gündemden düşmeyen TFF Başkanı Mehmet üyükekşi'nin Ahmet Çakar'dan şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Çağlayan Adliyesi'ne ifade vermek için gideceğini açıkladı.

Çakar, "Bugün öğleden sonra Çağlayan adliyesine ifade vermeye gidiyorum. Mehmet Büyükekşi , kendisine “çifte bylock çu”dediğim için şikayet etmiş" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar sonrasında bir paylaşım daha yaparak, "O ufak vizyonu ile Türk yargısını ve RTÜK ü bir yıldırma aracı olarak kullandığını sanan, Ağır beceriksizliği sayesinde ülkemizi Suudi Arabistan la krize sokan, Hakemin darbı sonrasında “yeteeeer”repliğiyle yeteneksiz komedyenler listesinde ilk sıraya yerlesen TFF sözde başkanı Büyükekşi ile mücadelem devam edecektir…Kamuoyuna saygılarımla duyurulur" sözleriyle Mehmet Büyükekşi'ye ağır eleştirilerde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Çakar Beyaz TV'deki spor programında Büyükekşi'nin Bylock kullandığını iddia etmişti.

Çakar, Büyükekşi'nin bir telefonundan 3 farklı tarihte 12 kez erişim yapıldığını söylemişti. Ahmet Çakar ayrıca Büyükekşi adına kayıtlı diğer telefonda ise 6 farklı tarihte toplam 55 kez ByLock erişimi sağlandığının tespit ettiğini de açıklamıştı.