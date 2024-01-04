Mehmet Büyükekşi istifa etti Saray'dan onay bekliyor. TFF'nin yeni başkanını Volkan Aliakar açıkladı

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Mehmet Büyükekşi istifa etti Saray'dan onay bekliyor. TFF'nin yeni başkanını Volkan Aliakar açıkladı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası ve devamında TFF'de yaşanacak gelişmeleri Volkan Aliakar yazdı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda değişim rüzgarları sert esmeye başladı. Mehmet Büyükekşi, başkanlık koltuğunda artık uzatmaları oynuyor.
Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'i saha içinde yumruklaması Büyükekşi'ye ilk darbeyi vurmuştu. Kameralar önünde ""Yiteeer" diye bağıran Büyükekşi, siyasiler tarafından "krizi yönetememek"le suçlandı.
Ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu hakem kararına tepki gösterip Trabzonspor maçında takımını sahadan çekmişti. Bu da Mehmet Büyükekşi'nin hanesine bir eksi daha yazılmasına neden oldu.
Ve son yaşanan Suudi Arabistan rezaleti artık Mehmet Büyükekşi'nin başkanlık koltuğunda oturmasını adeta imkansız hale getirdi. Görevi bırakması için kamuoyundan yoğun bir baskı gören Mehmet Büyükekşi'nin artık "pes" ettiği konuşuluyor.
Arabistan'daki skandalın ardından tansiyon sorunu yaşamaya başlayan Mehmet Büyükekşi'nin "sağlık" gerekçesiyle istifa kararı aldığı haberleri dolaşmaya başladı. Ancak henüz bu kararını hayata geçiremedi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "onay" bekleyen Mehmet Büyükekşi "görevden affı"nın kabul edimesi halinde TFF'deki koltuğuna istemeye istemeye veda edecek!
Şu anda Mehmet Büyükekşi'nin yerine geçecek isim belirlenmeye çalışılıyor. TFF her ne kadar "özerk" bir kurum olsa da siyasi iradenin onay vermediği hiç kimse o koltukta oturamaz! Bunun en açık örneği Mehmet Büyükekşi. Normal şartlarda adaylığını koysa 3-5 oy alacak Büyükekşi, karşısına aday çıkamayınca kendisine büyük bir piyango vurdu ve TFF Başkanı oluverdi.
Peki yeni TFF Başkanı kim olacak?
1-2 gündür Cemil Kazancı ve Servet Yardımcı isimleri gündemde.
Ancak benim aldığım kulis bilgilerine göre asıl düşünülen kişi Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ.
Yıllardır futbolun içinde olan, TFF yönetim kurulu üyeliği yapan, bir dönem Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini de üstlenen Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık için hazırlıklara başlamış bile. Adı daha önce de TFF başkanlığı için gündeme gelmiş, kulüpler istememişti. Bu kez durum farklı.
Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın bir isim. Emine Erdoğan'ın yeğeni Müge Gülbaran ile evli. Dolayısıyla Saray'dan doğal onaylı!
Geçtiğimiz günlerde City Football Group'un, Başakşehir'i satın almaya hazırlandığı haberi gündeme gelmişti. Hatta tarafların hisse devrini gerçekleştirdiği, Başakşehir'in ilk ödemeyi aldığı dahi yazılmıştı. Bu iddia yalanlanmadı.
Bu bilgiyi de göz önünde bulundurduğumuzda Göksel Gümüşdağ'ın yakın zamanda TFF'nin başına geçmesi hiç sürpriz olmayacak.
Ama burası Türkiye... Bir de bakmışsınız gökten başka biri düşüvermiş!

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