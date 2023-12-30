'İçimizdeki Araplara diyorum' diyerek açıkladı. Ahmet Çakar: Bunu diyen o... çocuğudur

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'İçimizdeki Araplara diyorum' diyerek açıkladı. Ahmet Çakar: Bunu diyen o... çocuğudur
Ahmet Çakar, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalının ardından çok sert konuştu.

TFF'nin ısrarla Riyad'da oynanmasını istediği Süper Kupa maçı, Arapların futbolculara Atatürk tişörtü giyme ve Atatürklü pankart taşıma yasağı koyması üzerine oynanmamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ortak kararla maça çıkmamışlardı. İki kulüp de sabaha karşı İstanbul'a döndü.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, katıldığı canlı yayında konuyla ilgili çok sert bir açıklama yaptı.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya üzerinde müslüman olup da laik tek ülke biziz. Bunu kim başardı. Sen ben değil, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başardı. Bu kimi rahatsız etti? Kendini müslüman aleminin lideri konumuna koyan en temeli Suudi Arabistan'dır. Onun için endirekt veya direkt Ulu Önderimize husumet duyuyorlar.

Şunu diyen vatan hainidir. E ne yapalım canım Suudilerin hassasiyeti sende Mustafa Kemal şeyiyle çıkma. Hadi lan. Vatan haini misiniz nesiniz derim. İstiklal Marşımızı da çaldırmıyoruz ne olacak canım çalınmasın diyen adam sadece vatan haini değildir o... çocuğudur. Bu lafı Suudi Araplara da söylemedim ha... İçimizdeki Araplara söyledim. Ne olacak canım İstiklal Marşı da çalınmasın diyen Türk sadece vatan haini değil, aynı zamanda o... çocuğudur."

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