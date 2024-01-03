Ahmet Çakar canlı yayında Mehmet Büyükekşi'nin telefon numarasını gösterdi

Beyaz TV’de Ahmet Çakar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi sert bir dille eleştirdiği programda ilginç bir an yaşandı.

Ahmet Çakar'ın geçtiğimiz haftalar Büyükekşi'ye yönelik ByLock programı kullandığı iddialarını sıraladığı programda, “Ben karımı 55 kez aramıyorum. Sen 55 kez kimi aradın? Devletin kayıtları bunu gösteriyor” diyerek gündem olmuştu.

Ahmet Çakar’ın sözlerinin ardından programa eski MHK İcra Kurulu Üyesi Ali Kunak katılmıştı.

Kunak, “Mehmet Büyükekşi, Galatasaray maç kazanınca seviniyor, kaybedince kızıyordu. Bu durum Galatasaray’a da zarar veriyordu” şeklinde konuşmuştu.

Aynı program Çakar, konuşurken telefonunu kameraya gösterdi.

Telefonun ekranında Mehmet Büyükekşi’nin numarasının görünmesinin ardından moderatör Ertem Şener müdahale etmişti.

Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye gündeme gelmesinin ardından Çakar'ın videosu sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden biri oldu.