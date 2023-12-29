Ahmet Çakar: Çıkmayın lan maça

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Ahmet Çakar: Çıkmayın lan maça
Ahmet Çakar da TFF’nin Süper Kupa için Arabistan ısrarına büyük tepki gösterdi.

Spor yorumcusu Ahmet Çakar bu akşam Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaptığı çağrıyla gündem oldu.
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin karşılaşacağı Süper Kupa final maçı öncesinde yaşananlar Türkiye’nin gündeminde.
Dev maç öncesinde Suudi yetkililerin Milli marşımızın çalınmasına ve Atatürk tişörtlerine izin vermediği iddiaları gündeme damga vurdu.
Sosyal medyada büyük tepki çeken iddialar üzerine TFF bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Olayın etkisi devam ederken futbolseverler konuyla ilgili binlerce paylaşım yaptı.
Paylaşım yapanlardan biri de eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar oldu.
Ahmet Çakar sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak “Çıkmayın lan maça” dedi.
Ahmet Çakar’ın bu mesajı kısa süre içinde tam 1 milyon kez görüntülendi.
Takipçileri Ahmet Çakar’ın bu mesajına katılan yorumlar yaptı.

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