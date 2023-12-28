Arda Turan'in gizemli mesajının şifresini Ahmet Çakar çözdü

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın Instagram hikayesinde paylaştığı bir mesaj sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim fonu olarak bilinen sisteme yüksek faizli kazanç sağlama vaadiyle 14 milyon dolarını yatıran Arda Turan yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışıyor.

Arda gece geç saatlerde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafta “Şimdi senin o durgun ve her şeyden çekilmiş halini bir yaşam tembelliği zannediyorlar” yazılı mesaj dikkat çekti.

Herkes bu mesajın kime ve ne için yazıldığını merak ederken Ahmet Çakar’dan ilginç bir paylaşım geldi.

Çakar twitter hesabından Arda Turan’ın paylaşımını alıntılayarak “Arda sanki fitili ateşleyecek gibi…” yorumunda bulundu.

Kısa sürede 300 bin görüntülenme alan paylaşımın altına Şakar’ın takipçileri binlerce yorum yaptı.