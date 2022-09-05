﻿Ahmet Çakar, Ankaragücü Başkanı'na çıkıştı: Önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programına telefonla bağlanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile tartıştı ve sert tepki gösterdi.

Ankaragücü-Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'ı eleştiren Koca'nın lafını kesen Çakar, şunları söyledi:

- Bana göre Mete Kalkavan çok iyi maç yönetti.

- (Faruk Koca'nın o sizin yorumunuz diye ara girmesi üzerine) Tabi ki benim yorumum önemli. Hayatında hakemlik yapmamış Ankaragücü başkanının yorumu mu önemli olacak, 25 sene hakemlik yapmış benim yorumum mu?

- Diyelim ki hakem hata yaptı. Hiç bir hakem kararı sahaya atlayan bir çakalın futbolcuya uçan tekme atmasına izin vermez. Siz ilk önce Beşiktaş'tan özür dileyeceksiniz.