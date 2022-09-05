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Büyük skandal. Maç sonu sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yendiği maç sonrası saha bir anda karıştı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 23:53
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 00:44
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Ankaragücü - Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından sahaya giren bir taraftar Beşiktaşlı futbolculara saldırdı

Büyük skandal. Maç sonu sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı
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Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından ortalık karıştı. Sahaya tribünden giren bir kişi Beşiktaşlı futbolculara saldırmaya kalktı. Boynunda Ankaragücü kartı olan bir kişi de Weghorst'la tartıştı. Bir kişi de yedek kulübesindekilerin üzerine yürüdü

Ankaragücü-Beşiktaş maçında ve sonrasında futbola yakışmayan olaylar yaşandı.

Maç boyunda tribünlerden sürekli Beşiktaşlı futbolculara pet su şişesi atıldı. Büyük şans eseri atılan şişeler kimseye isabet etmedi.

Maçtan sonra saha da karıştı. Tribünden bir kişi sahaya inerek Beşiktaşlı futbolculara saldırmak isterken son anda yakalandı. Bir başka kişi de yedek kulübesindekilerin üzerine yürüdü. İtişmeler yaşandı.

Bu sırada sahadaki futbolcular arasında da gerginlik yaşanırken, boynunda Ankaragücü görevli kartı olan bir kişi de Weghorst'un üzerine yürüdü. Araya Josef girdi.

Takımlar ve hakemler sahadan çıkarken de yine tribünden onlarda pet şişe yağdı.

JOSEF KIRMIZI GÖRDÜ

Weghorst: "Sakat takım arkadaşlarım vardı. Gedson, Dele Alli. Onlara kalkan olmak zorunda kaldım. Bu yaşananlar sonrası Josef kırmızı kart gördü. Josef, takım arkadaşına saldıran birini engellemek için müdahale etti."

 

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