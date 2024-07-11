Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak Galatasaray kehaneti

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Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak Galatasaray kehaneti

Eski hakem, ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, TFF Başkanlığı seçimleri konusunda Galatasaray için ağır ifadeler kullandı, önemli bir iddiada bulundu.

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, katıldığı bir YouTube programında Galatasaray’a yönelik sert sözler sarf etti.

18 Temmuz’da TFF'de yapılacak başkanlık seçimine dair konuşan Çakar, Sarı-Kırmızılı kulübün hiçbir zaman “omurgalı” durmadığını ifade etti.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi destekleyeceklerini iddia etti.

Çakar’ın açıklamaları şu şekilde:

“Galatasaray hiçbir zaman omurgalı durmamıştır. Aslında hiçbir kulüp tam anlamıyla omurgalı olmamıştır. Ancak Galatasaray, bu konuda öne çıkar. Herhangi bir menfaate dokunsa da, diğer kulüpler gibi, Galatasaray’ın içindeki ateşi taşır. Bu konuda çok açık ve net bir şekilde deşifre oldular. Galatasaray’a 10 iyilik yap, 11’incisinde bile iyilik yapma veya kötülük yap; çünkü senden daha iyisi yok. Örnek olarak, Yusuf Günay ve Mehmet Büyükekşi, Galatasaray’ı sırtlarında taşıdılar. Antalya maçı öncesinde Fenerbahçe, Ankaragücü’nü hatalı bir penaltı sonucu yenmişti. Ardından Mehmet Büyükekşi’nin “Pılını pırtını topla Türkiye’nin gelmiş geçmiş en başarısız federasyonu olarak defolup git” şeklindeki omurgasız ve riyakar açıklaması geldi. Ancak 7 ay sonra Dursun Özbek, “Mehmet Büyükekşi’ne şans verelim” dedi. Göreceksiniz, Galatasaray Mehmet Büyükekşi’yi destekleyecek.”

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