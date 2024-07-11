Şansal Büyüka Servet Yardımcı'nın neden korkup çekildiğini açıkladı. Flaş Ali Koç detayı

Yüzyılın “Skandallar kralı", TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin “devam" konusunda destek bulması, bırakın liyakati “Yüksek Sadakat"la bile anlatılamaz, anlaşılamaz…

Ne büyük adammış, ne kadar kıymetli yöneticiymiş ki biz değerini(!) anlayamamışız…

Servet Yardımcı gibi siyasetin dizinin dibinde oturan, Rizeli olarak yüksek hemşehrilik duygularıyla dolu olan, ailesinin Rize'de yaptırdığı üniversiteye “Recep Tayyip Erdoğan" adını koyacak kadar bağlılığı bulunan bir isim bile Mehmet Büyükekşi karşısında “Pes" edip çekiliyorsa, biz vatandaşlar nasıl pes etmeyelim!

Ancak aklımda deli sorular da yok değil; acaba Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a inat, Mehmet Büyükekşi’nin yolu yeniden mi açıldı? Öyle ya Ali Koç, Büyükekşi için “ya değişecek, ya değişecek, bu defa yeni başkana kulüpler karar verecek" diyordu…

Dediği olmadı… Kulüpler Birliği korkudan 18 Temmuz öncesi yapacağı toplantıyı bile erteledi… Öyle ya, toplansalar yeni başkan için bir karar vereceklerdi… Oysa başkan çoktan atanmıştı bile…

Zaten güçleri, kişilikleri, duruşları, tavırları mı var? Asla… Başkan değil, onay makamı gibiler… Her dayatılana mühürü basıyorlar…

En önemlisi; çekilme kararını yazılı açıklarken, Servet Yardımcı gibi naif bir adamın söyledikleri… Üstelik gittiği yer üç aşağı-beş yukarı belli … İnanılacak gibi değil… Ne diyor Yardımcı:

“TFF Başkanlığına adaylığımı açıklamanın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas…”

Böyle gidiyor Servet Yardımcı'nın açıklamaları… Servet Yardımcı gibi süper kibar bir adamın asla kullanacağı ifadeler değil bunlar… Düşünün yediği baskıyı...

Biz de soralım; kim bu malum kirli yapı? Yüzyılın en kötü, en skandal, en taraflı, en beceriksiz, en içten hesaplı mevcut TFF’nin devamını niye istiyorlar… Ne çıkarları var, ne buluyorlar bu federasyonda ve bu muhteşem(!) başkanında...

Yardımcı devam ediyor:

"Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama , bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına izin vermez…"

Demek ki kumpas var ,aşırı baskı var, belki tehdit bile var …

Tehdit demişken, bir başka Başkan adayı Erdal Alkış ki, kulüpleri kurtarma adına müthiş bir ekonomik programı var, bir hafta önce yaptığı yazılı açıklamada başkan adaylığında çekilmesi için “tehdit" edildiğini açıkladı… Kimse oralı olmadı…

Türk Milli Takımı'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynaması kimseyi kandırmasın… Layık olanlar layık olduğu yerlere gelemezse, sadakat bu kadar prim yaparsa, bu kafalar, bu anlayışlar değişmezse buraya yazıp, tarihe not düşüyorum- Türk futbolu daha geri gider, bir adım daha ileri gidemez …

Fazla beklemeye de gerek yok… Bir ay sonra lig başlıyor, şenliği, pardon rezilliği hep beraber görüp yaşayacağız… Bugün ses çıkarmayanların o gün ağlamaya hiç hakkı olmayacak… Başta kulüp başkanlarının...