Ahmet Çakar'dan Galatasaray Antalyasor maçı yorumu: İnanılır gibi değil. Tam bir skandal

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçtaki hakem kararlarını değerlendirirken flaş yorumlarda bulundu.

Çakar, Sabah'taki yazısında Türk futbolunun çürüdüğünü vurguladı ve "G.Saray futbol oynamadı. İlk yarıda iki oyuncu topa uzanıyor, ayaklar çarpışıyor, hakem manasız bir şekilde VAR davetine icabet edip bir penaltı yaratıyor. Tam bir skandal! Ardından Antalyaspor, önce Kerem Demirbay, sonra da Muslera'nın hatasından kaynaklanan bir gol buluyor ve beraberliği yakalıyor. İşte ne oluyorsa ilk yarının geri kalanında oluyor" ifadelerini kullandı.

Birinci devrenin son dakikalarında Galatasaray'ın bir gol attığını, yardımcı hakemin ofsayt verdiğini hatırlatan Çakar, şöyle devam etti:

"Dakikalar geçiyor, VAR diyor ki 'Ofsayt yok, gol geçerli'. Kesinlikle bu işte bir manipülasyon var. Ya VAR operatörü, Torreira pası vermeden önce düğmeye basıyor ya da simülasyona her şey yanlış yükleniyor. Sözüm ona 'Sol bek ofsaytı bozuyor' diyorlar. Saha çizgilerine göz kararıyla bile paralelleri çektiğimizde, Vinicius en az yarım metre ofsayt. İnanılır gibi değil. Sonuç olarak baktığımızda Türk futbolunda ciddi bir trajikomik tiyatro oynanıyor. Buna çadır tiyatrosu da diyebiliriz başka bir şey de. Ama mutlak bir tiyatro oynanıyor."