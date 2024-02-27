Fenerbahçeli Derya Uluğ Galatasaray videosu için kurgu dedi

Fenerbahçeli şarkıcı, “Şinanay” şarkısını söylerken, Fenerbahçe bayraklı hayranlarının küfür içeren sözlerle eşlik ettiği bir video paylaşıldı.

Bu videoya gelen tepkiler üzerine, Uluğ, videonun tam halini yayınlayıp bir açıklama yaptı:

Ben hiçbir zaman hiçbir takıma ya da taraftarına saygısızlık yapmadım. Paylaşılan video, bana iftira atmak için kurgulanmış. Küfürü savunacak ya da övecek değilim. Sosyal medya, insanları kandırmak için çok uygun bir yer. Bir videoya bakıp, birini haksız yere suçlamak doğru değil.

İŞTE O PAYLAŞIM: