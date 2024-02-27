Acun Ilıcalı fırsatı tepti

İngiltere Championship’in 34. Haftasında 6. sıradaki Hull City sahasında 5. Sıradaki West Bromwich Albion ile karşılaştı.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Hull City’nin golünü 35. Dakikada Fabio Carvalho atarken 43. Dakikada Darnell Furlong attı.

Bu sonuç ile birlikte Hull City 55 puanla 6. Sıradaki yerini korurken West Bromwich Albion ise 56 puanla 5. Sırada yer aldı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City karşılaşmadan galip ayrılsaydı play-off yolunda büyük bir fırsatı tepti.