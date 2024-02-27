Acun Ilıcalı fırsatı tepti

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Acun Ilıcalı fırsatı tepti
West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kalan Hull City play-off yarışında büyük fırsatı kaçırdı.

İngiltere Championship’in 34. Haftasında 6. sıradaki Hull City sahasında 5. Sıradaki West Bromwich Albion ile karşılaştı.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 1-1 berabere kaldı.

Hull City’nin golünü 35. Dakikada Fabio Carvalho atarken 43. Dakikada Darnell Furlong attı.

Bu sonuç ile birlikte Hull City 55 puanla 6. Sıradaki yerini korurken West Bromwich Albion ise 56 puanla 5. Sırada yer aldı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City karşılaşmadan galip ayrılsaydı play-off yolunda büyük bir fırsatı tepti.

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