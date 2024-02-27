Tugay Kerimoğlu Galatasaray'dan gönderilmesi gereken 4 ismi açıkladı: Takımın içerisine virüs girmiş

Süper Lig’in 27. Haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılılar rakibini zorda olsa 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Tugay Kerimoğlu Galatasaray’ın yıldızları hakkında bomba sözler ifade etti.

İşte Tugay Kerimoğlu’nun sözleri:

"TAKIMIN İÇERİSİNE VİRÜS GİRMİŞ"

"Tete kaç maç oynamıştır Diğerleri kadar maç oynamadığı için fiziksel olarak düşüşte değil Zaha da o kadardır Ziyech ve Ndombele nerede peki Benim diğer kalan oyunculara kötü söz söyleme lüksüm olamaz Bu kadar vurdumduymaz olunamaz Bana kolej takımının içerisine virüs girmiş gibi gözüküyor"

"ZARAR VERMEYE BAŞLADILAR"

"4 beklentin yüksek oyuncudan (Zaha, Tete, Ziyech, Ndombele) verim alamıyorsan, sen bunları bırak idmana çıkarmayı, sezon sonu teşekkür et yolları ayır Zarar vermeye başladılar artık"