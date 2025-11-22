Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların sakatları ile ilgili konuşurken, Mauro Icardi için de sert sözler sarf etti.

İşte Çakar'ın sözlerinden öne çıkanlar;

'GALATASARAY'IN ÜZERİNDE KARABULUT OLUŞTU'

"Osimhen'in iki hafta sakatlığı Galatasaray'ı etkiler. Bu sürenin geçmesi yetmez, eski formuna dönmesi zaman alacaktır. Galatasaray'ın üzerinde bir karabulut oluştu. Fenerbahçe ile arasındaki fark 8 puana çıkabilecekken 1'e indi, şimdi de Osimhen sakatlandı."

'MAURO ICARDI ADAM DEĞİLMİŞ'

"Osimhen sakatlandığı an Icardi'nin uçağa atlayıp gelmesi gerekirdi. Tatilini uzattı, kıtalararası uyku problemi yaşayacak. Bazı konularda adam değilmiş."

GALATASARAY TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Ahmet Çakar'ın bu sözleri sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medyada kendisine tepki gösterdi. Taraftarlar, Çakar'ıın kulüp hakkında yorum yapmaması yönünde çok sayıda paylaşım yaptı.

