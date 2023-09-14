Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aldığı maaşı Sinan Engin açıkladı: İçkiyi bıraktı cumaya gidiyor

Beyaz TV'de Beyaz Futbol isimli programa çıkan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sinan Engin, 343 Dijital YouTube kanalında gazeteci Serhat Ulueren'in sorularını cevapladı.

Sinan Engin, birlikte program yaptığı eski hakem Ahmet Çakar'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Serhat Ulueren "Ahmet Çakar bu kadar parayı ne yapıyor? Biliyorsun Ahmet Çakar'a kayınpederinden han kaldı" dedi.

Sinan Engin ise "Çok var onda para. Hoca ayda 500 bin lira para alıyor" diye konuştu.

Serhat Ulueren de Çakar'ın kazandığı parayı bahislere yatırdığını ileri sürünce Sinan Engin, "Bitti artık, bıraktı oyunları" karşılığını verdi.

Serhat Ulueren, "Gerçekten bitti mi, peki ya alkol?" deyince Sinan Engin şunları söyledi:

"Hiç kullanmıyor. Bıraktı artık. Geçen gün gördüm cumaya gidiyordu." dedi.