Ahmet Davutoğlu 0,07 oy alarak Doğu Perinçek'i tahtından etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ahmet Davutoğlu 0,07 oy alarak Doğu Perinçek'i tahtından etti
31 Mart yerel seçimlerinin ardından Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin ve Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nin aldığı oy oranı sosyal medyada gündem oldu. Meclis'te grubu olan Gelecek Partisi Perinçek'i geçmek üzere.

2024 seçimlerinde vatandaş tercihini yaptı kesin olmayan sonuçlara göre partilerin aldıkları oy oranları da ortaya çıktı.

Seçimden CHP birinci parti olarak çıkarken AKP 22 yıl sonra ilk kez ikinci parti konumuna düştü.

Öte yandan seçimlerde AKP’den ayrılarak Gelecek Partisi’ni kuran Ahmet Davutoğlu’nun aldığı oy oranı da dikkat çekti.

Kendi logosuyla ilk seçimine giren Gelecek Partisi 34.175 oy alarak oyların sadece yüzde 0,07’sine talip oldu.

Millet İttifakı ile Meclis’e giren ve Meclis’te grubu bulunan Gelecek Partisi’nin aldığı gerçek oy oranı da ortaya çıkmış oldu.

Ayrıca Doğu Perinçek’in Vatan Partisi de bu seçimlerden yüzde 0,09 oy aldı. 42.990 vatandaş Vatan Partisi’ni tercih etti.

İki parti de hiçbir belediyede seçim kazanamadı.

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