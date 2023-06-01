Ahmet Davutoğlu ‘Seçim bitti şimdi icraat zamanı’

Ahmet Davutoğlu, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmekte ve hükümetin çiftçilerin beklentilerini karşılamak için icraat yapması gerektiğini dile getirdi.

Davutoğlu paylaşımında Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (TMO) 2023 yılı hububat alım fiyatlarını hala açıklamamasını eleştirdi ve çiftçilerin belirsizlik nedeniyle mağdur olduğunu vurguladı.

Davutoğlu ayrıca, hükümetin çiftçileri önemsememesi ve başka kişileri kolay yoldan zengin etme amacı taşıması konusunda sorular sordu.

Davutoğlu'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı "Seçim bitti, şimdi icraat zamanı. Hasat başladı, çiftçimiz bekliyor ama TMO 2023 yılı hububat alım fiyatlarını hala açıklamadı. Piyasalarda yaşanan belirsizlik yüzünden çiftçiler mağdur oluyor. Amacınız ne? Çiftçiyi kaderine terk edip birilerini kolay yoldan zengin etmeyi mi hedefliyorsunuz?"