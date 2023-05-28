Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama

Ahmet Davutoğlu cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama

Millet İttifakı’nda yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kesin olmayan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Davutoğlu, “Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Davutoğlu devamında, “Büyük bir demokratik olgunlukla seçime yüksek katılım gösteren vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. YSK tarafından kesin sonuçlar açıklandıktan sonra, kapsamlı değerlendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağım” diye belirtti.

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