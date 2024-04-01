Ahmet Hakan bu sözlerle stüdyodan ayrıldı: Vatandaş 'Bu seçim yerel seçim, Erdoğan'la ilgili bir durum yok' diyor

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Ahmet Hakan bu sözlerle stüdyodan ayrıldı: Vatandaş 'Bu seçim yerel seçim, Erdoğan'la ilgili bir durum yok' diyor
CNN Türk'te seçim programını yöneten Ahmet Hakan’ın yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.

2024 yerel seçim sonuçlarındaki ilk gelen bilgilere göre AK Parti’nin büyük bir oy kaybı yaşamasının nedenini gazeteci Ahmet Hakan dikkat çeken bir şekilde yorumladı. Ahmet Hakan’ın seçim sonuçları ile ilgili yorumu kısa sürede sosyal medyada da viral oldu.

Ahmet Hakan seçim sonuçları ile ilgili yorumunda seçmenin AK Parti’den yana oyunu kullanmaması ile ilgili şu tespitte bulundu:

“Adam diyor ki ben Erdoğan’ı seçtim. Erdoğan diyor; şu anda başımızda mı, başımızda! Bu seçim ne seçimi diyor, yerel seçim! Erdoğan ile ilgili bir durum yok! Ben Erdoğan’ı bir uyarayım diyor, ekonomi açısından… Emekliyim zaten diyerek kendini serbest hissediyor.”

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin de canlı yayında Ahmet Hakan’ın bu yorumuna katıldığını açıkça beyan ederek ‘Tabii tabii bütün hadise o’ şeklinde karşılık verdi.

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